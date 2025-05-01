Знамя победы

Что может быть наглядней, разительней и неоспоримей, чем этот неслыханный крах безумной и бесславной авантюры? Плюгавый хрипун, пыжившийся стать трибуном «нового порядка» в мире, бесноватый кликуша, объявивший себя пророком, бездарный маляр, вообразивший себя баталистом и решивший заляпать весь глобус коричневой краской, а все неугодное ему в мире — утопить в крови, — москвичи недавно получили возможность рассмотреть его на экранах кино. В фильме «Освобожденная Франция» есть большой кусок, благожелательно и подобострастно заснятый немецкой кинохроникой. Кадры эти не нуждаются в комментариях. Достаточно посмотреть, с каким унтерским самодовольством хлопает он себя по животу, откалывая наглые коленца перед киноаппаратом в Компьенском лесу, когда выходит из вагона, где только что были подписаны убийственные для Франции условия перемирия. Teперь история обернулась, поддав коленом самому фюреру. Теперь похлопать бы себя уже не по животу, а по лбу, да поздно…