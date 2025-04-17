В мэрии назвали три главные причины пыли на дорогах Новосибирска

Пыль на улицах Новосибирска образуется по трём основным причинам: некачественный песок, разрушенные газоны и строительные площадки. Об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Раньше при обработке дорог использовали речной песок с примесью ила. Он быстро пересыхал и превращался в пыль. Сейчас от такого песка отказались. Также в городе началась плановая уборка — на улицы уже выехали пылесосы.
Вторая причина — проблемные газоны. Там, где сломан бордюр или трава находится ниже уровня дороги, грязь и пыль легко попадают на проезжую часть. Городские службы начали программу по их восстановлению.
Третьим источником загрязнения стали стройки. В Новосибирске более 150 строительных площадок. При отсутствии мойки колёс техника выносит грязь на улицы. В мэрии обещают усилить контроль за их состоянием.