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В мэрии назвали три главные причины пыли на дорогах Новосибирска

Власти пообещали системную уборку города и контроль за стройплощадками.

Источник: Комсомольская правда

Пыль на улицах Новосибирска образуется по трём основным причинам: некачественный песок, разрушенные газоны и строительные площадки. Об этом КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Раньше при обработке дорог использовали речной песок с примесью ила. Он быстро пересыхал и превращался в пыль. Сейчас от такого песка отказались. Также в городе началась плановая уборка — на улицы уже выехали пылесосы.

Вторая причина — проблемные газоны. Там, где сломан бордюр или трава находится ниже уровня дороги, грязь и пыль легко попадают на проезжую часть. Городские службы начали программу по их восстановлению.

Третьим источником загрязнения стали стройки. В Новосибирске более 150 строительных площадок. При отсутствии мойки колёс техника выносит грязь на улицы. В мэрии обещают усилить контроль за их состоянием.