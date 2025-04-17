Министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси

При этом Иванец назвал абсолютным фейком прекращение подготовки по определенным направлениям в вузах. Так как несмотря на прекращение непрофильной подготовки более чем по 60 специальностям во всех вузах страны, все же по данным направлениям специалистов продолжают готовить, но только в профильных университетах с соответствующим профессорско-преподавательским составом, компетенциями и материально-технической базой.