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Министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси

Глава Минобразования сообщил про масштабную ревизию вузов Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о масштабной ревизии вузов в эфире «Беларусь 1».

Так, глава Минобразования напомнил о поручении президента Беларуси Александр Лукашенко «встряхнуть вузы» и решить вопросы непрофильной подготовки. Последний вопрос является ключевым в масштабной ревизии белорусских вузов.

При этом Иванец назвал абсолютным фейком прекращение подготовки по определенным направлениям в вузах. Так как несмотря на прекращение непрофильной подготовки более чем по 60 специальностям во всех вузах страны, все же по данным направлениям специалистов продолжают готовить, но только в профильных университетах с соответствующим профессорско-преподавательским составом, компетенциями и материально-технической базой.

— Не может гуманитарный специалист готовить инженера и наоборот, — подчеркнул он.

При этом министр отметил, что работу по прекращению непрофильной подготовки в вузах в Беларуси завершат в 2026 году.

Ранее «Комсомолка» писала, что Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.

И Иванец пояснил, что сокращение сроков подготовки, в основном, коснулось выпускников колледжей, поступающих на заочную форму обучения в вузах. В 2025-м планируется набрать 8,5 тысячи выпускников колледжей. И на большинстве специальностей сократились сроки обучения — на полгода, год и полтора года.

А еще одним направлением масштабной ревизии белорусских вузов станет усиление их научного потенциала. Чтобы в текущую пятилетку вывести вузовскую науку на принципиально новый уровень. Иванец сообщил, что сейчас каждая область формирует региональные научно-технические программы. Для чего ведется активная работа с вузами, облисполкомами и с предприятиями.

— Региональные вузы будут головными организациями по научно-инновационному обеспечению развития региональных предприятий, — резюмировал министр образования.

Ранее вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.

Между тем Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные.