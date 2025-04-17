Министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси

Министр образования Беларуси Андрей Иванец сказал о масштабной ревизии вузов в эфире «Беларусь 1».
Так, глава Минобразования напомнил о поручении президента Беларуси Александр Лукашенко «встряхнуть вузы» и решить вопросы непрофильной подготовки. Последний вопрос является ключевым в масштабной ревизии белорусских вузов.
При этом Иванец назвал абсолютным фейком прекращение подготовки по определенным направлениям в вузах. Так как несмотря на прекращение непрофильной подготовки более чем по 60 специальностям во всех вузах страны, все же по данным направлениям специалистов продолжают готовить, но только в профильных университетах с соответствующим профессорско-преподавательским составом, компетенциями и материально-технической базой.
— Не может гуманитарный специалист готовить инженера и наоборот, — подчеркнул он.
При этом министр отметил, что работу по прекращению непрофильной подготовки в вузах в Беларуси завершат в 2026 году.
Ранее «Комсомолка» писала, что Минобразования Беларуси изменило условия поступления в вуз для ряда абитуриентов.
И Иванец пояснил, что сокращение сроков подготовки, в основном, коснулось выпускников колледжей, поступающих на заочную форму обучения в вузах. В 2025-м планируется набрать 8,5 тысячи выпускников колледжей. И на большинстве специальностей сократились сроки обучения — на полгода, год и полтора года.
А еще одним направлением масштабной ревизии белорусских вузов станет усиление их научного потенциала. Чтобы в текущую пятилетку вывести вузовскую науку на принципиально новый уровень. Иванец сообщил, что сейчас каждая область формирует региональные научно-технические программы. Для чего ведется активная работа с вузами, облисполкомами и с предприятиями.
— Региональные вузы будут головными организациями по научно-инновационному обеспечению развития региональных предприятий, — резюмировал министр образования.
Ранее вузы Беларуси прекратили прием студентов на 45 специальностей.
Между тем Минздрав Беларуси определил график работы медучреждений в большие выходные.