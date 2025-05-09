День всенародного торжества в Москве

В два часа десять минут в тишине раздался спокойный торжественный голос диктора, возвестившего о победоносном завершении Великой Отечественной войны… Германия капитулировала… Военные действия прекращены… 9 мая объявлено праздником Победы…
Миллионы людей прильнули к репродукторам. В окнах зажглись огни. Рабочие и инженеры, матери фронтовиков, домашние хозяйки, ученые, студенты, школьники — все не спали в эту историческую ночь.
Стихийно возник многолюдный митинг на столичном заводе «Красный пролетарий», куда ночью приехал секретарь МК ВКП (б) и председатель Моссовета тов. Г. М. Попов. Свою короткую речь, посвященную историческому событию, он закончил здравицей в честь великого вождя и полководца товарища Сталина, в честь Красной армии, в честь неутомимых тружеников тыла. Горячие овации, приветственные возгласы, громкое «ура» прозвучали под сводами огромного цеха. Со словами пламенного привета обратились участники митинга к великому вдохновителю и организатору военных трудовых побед товарищу Сталину. Краснопролетарцы поклялись, что в мирное время они будут трудиться так же горячо, так же самоотверженно, как и в дни войны, чтобы быстрее возродить народное хозяйство и культуру.
Радостное ликование царило в эту ночь в цехах ленинградского завода-героя, носящего славное имя Кирова. Люди пожимали друг другу руки, целовались, они с законной гордостью говорили о своем трудовом вкладе в великое дело победы.
Долгожданная весть с быстротой молнии мчалась по всей стране. Тысячи жителей Киева вышли на улицы, осветившиеся праздничными ракетами. Прогремели победные артиллерийские залпы. Всюду слышались поздравления, приветственные возгласы в честь советских воинов-богатырей и их гениального полководца. На заводах «Ленкузница», «Арсенал», «Укркабель» ночью состоялись волнующие митинги.
Несмотря на поздний час, возник митинг в колхозе «Октябрь» Хворостянского района Куйбышевской области.
Первое наше слово любви и благодарности мы обращаем великому Сталину — он привел нашу страну к полной победе над врагом. Слава Сталину, слава доблестной Красной армии, отстоявшей от врага честь и свободу нашей Родины. Слава Сталину!
На Украине и в Белоруссии, в Молдавии и в Крыму, в Сибири и на Дальнем Востоке — всюду царило народное ликование.
Народ-герой, народ-победитель, честью прошедший через все трудности и испытания войны, славил свою доблестную армию, славил вождя и полководца. И в горячих словах приветствий, в речах, исполненных радостного волнения, звучала уверенность в завтрашнем дне, готовность к новым трудовым подвигам во имя Родины, во имя ее роста и процветания.
Солнце и радость
Уже последний день апреля оказался волнующим преддверием в этот чудесный, незабываемый праздник. В ту ночь, последнюю апрельскую ночь, впервые за четыре года без малого засияли светляки наших окон, и ни одна рука не постучала тебе на твой свет, ни один голос не прозвучал тревогой. А утром мы уже любовались первомайским убранством родного города.
Мы и раньше знали, что он придет, этот славный праздник Победы. Но тогда лишь начинался тернистый путь славы. Тогда счет времени шел на года. Но вот стали считать на месяцы, а там и на дни. А в последние, уже майские дни, когда заиграла утренняя заря Победы, каждый из нас повел счет на часы, минуты и даже секунды.
«Остановись, мгновенье, ты прекрасно!» Время, конечно, движется, как всегда. Но сегодня мы видим чудо: каждое следующее мгновенье столь же прекрасно, как и предыдущее.
Да, да, именно таким представлял его себе каждый, этот великий, в веках неповторимый праздник! Вот такой — безоблачно голубой, безветренный и по-летнему теплый, с нежным пушком только что распустившейся зелени на знакомых бульварах, c хорошими улыбками на лицах знакомых и незнакомых людей, с чудесными словами, когда любое из них звучит особенно и почти неповторимо.
Но, как золотая звезда на древке воинского знамени, сияет среди них одно, яркое, как солнце, заветнейшее из слов — Победа. Красная армия давно уже громила ненавистного врага. Давно уже сотни салютов с их разноцветными ракетами и громами залпов сменили дни воздушных тревог над столицей. Но Победа полная, окончательная, пришла лишь сегодня, пришла в эту светлую ночь, когда знакомый голос диктора в неурочный час сообщил о том, что только что случилось.
Взгляните на этих четырехлетних малышей. Ведь в их жизни первым словом после нежного «мама» было страшное слово «война». Они повторяли его бессознательно, но именно им больше, чем кому-либо, угрожали поверженные ныне в прах варвары и людоеды. И потому-то на пороге сознательной жизни своей они, наши дети и внуки, с таким трепетом повторяют сегодня вслед за старшими замечательное слово — Победа! На всю жизнь останется оно у них самым красивым, самым звучным и наиболее любимым!
И в годы войны трудящиеся нашей страны имели выходные дни.
Однако каждый хотел тогда, чтобы не было их вовсе. Но человеку нужен отдых. И мы отдыхали, старались в такие дни получше отоспаться, выехать за город, так или иначе развлечься. Но все это не было самоцелью. Отдыхали, чтобы лучше работать. Веселились час, чтобы затем, еще более напрягая мускулы, порой стиснув зубы и сдвинув брови, с удвоенной энергией работать, работать во имя этого, сегодняшнего Дня!
И вот он пришел, как солнечный восход, подлинная весна свободолюбивого человечества.
Мы не забыли, и никогда ни один из нас не забудет понесенных, непревзойденных по скорби, неисчислимых потерь и жертв. Но в этот день солнце Победы способно смягчить великую скорбь даже безутешных матерей. Им тяжело, но в этот день с ними больше, чем когда-либо, сочувствие всего народа-победителя.
Бессмертен народ! Слава всем его сынам, чье оружие открыло золотые ворота Победы! Слава бойцам и командирам, генералам и маршалам непобедимой Советской Страны! Слава ее гениальному вождю и полководцу, отцу Отечества — великому Сталину!
…Пройдут годы. Все, что мы пережили за эти часы и мгновенья, будет жить, как живая частица великого праздника Победы.
И муж жене, родители детям, товарищ товарищу будут с особой теплотой повторять, вспоминая:
Ты помнишь? Это было тогда, в день Победы!
И в памяти сразу воскреснут голубое безоблачное небо, алые стяги над помолодевшими зданиями, золотые росчерки ракет и громы сотен орудий, зубчатые стены Кремля со стройными башнями, и позолоченные главы кремлевских соборов, и по-весеннему нежная зелень бульваров и садов, победная музыка оркестров, и радостные клики миллионов голосов, и это солнце над Москвой, и знакомый голос диктора, на долю которого выпало несравненное счастье возвестить городу и миру о начале великого всенародного торжества.
Автор: Тихон Холодный.
В эту ночь перед микрофоном
Никогда, никакими словами мне не выразить, не передать охватившего меня в эту ночь… Впрочем, я испытывал то же, что и все мои слушатели. Это выражалось в одном слове — Победа!
На мою долю выпала большая честь. Мне довелось оглашать на весь мир приказы товарища Сталина, возвещающие о победах Красной армии. Их было 367.
Я, как и весь наш народ, ждал того часа, когда можно будет объявить о падении Берлина. Этот день настал. 2 мая я читал приказ товарища Сталина за № 359.
А сегодня, в два часа десять минут после полуночи, я прочитал сообщение о безоговорочной капитуляции Германии.
Я не знаю, как звучал мой голос. Знаю только, что от безмерной радости я готов был кричать на весь мир: «Победа! Победа!».
В седьмом часу утра я вышел из студии на улицу. Яркое солнце, чистое небо, алые флаги и ликующий народ. Этого не рассказать, не выразить словами.
Незнакомые люди жали руки, целовались, кто-то целовал меня, кого-то целовал я… Было одно ощущение — великого братства советского народа, безмерного счастья Победы, завоеванной героическим напряжением сил.
Автор: Юрий Левитан, диктор Всесоюзного радиокомитета.
Радостный час Победы
Пробил великий, радостный час победы, которую так страстно ждали свободолюбивые народы всего мира. Гитлеровская Германия капитулировала. Славный путь исторических побед Красной армии завершен полным разгромом врага.
В этот великий час торжества света над мраком мне хочется обратиться с чувством благодарного восхищения к моему народу, который послужил своей родной земле не только мыслью и словом, но душой и кровью. В этот день, который останется в истории как светлый праздник, воздадим хвалу творцу побед Красной армии нашему великому Сталину, нашим полководцам, блестящим последователям своих замечательных дедов — Дмитрия Донского, Александра Невского, Суворова и Кутузова, и зажжем в своих душах священный пламень в честь бессмертной, неувядающей славы русского воина.
Автор: Юрий Шапорин, композитор, дирижер
Могущество нашей родины
Свершилось! Ненавистный фашистский зверь повержен в прах. C гитлеровской Германией, с фашистской военной машиной покончено. Над истерзанной фашизмом землей взошло солнце нашей победы.
Красная армия выполнила свою историческую задачу. Она отстояла свободу и независимость нашей социалистической Родины. Она совместно с войсками наших союзников освободила народы Европы от фашистского гнета. Она уничтожила самую реакционную силу современности и тем расчистила для всего человечества путь к светлому будущему, к мирному созидательному творчеству, к торжеству истинно-человеческой культуры.
В борьбе прогресса и реакции, свободы и насилия, культуры мракобесия мощь нашей великой Родины явилась решающей силой. Она определила исход этой великой борьбы. Ратные и трудовые подвиги нашего народа в Отечественной войне составят одну из самых славных страниц в истории человечества.
Но история человечества отметит со скорбью также наши утраты. Об этих утратах мы не можем не вспомнить в гордый час нашей победы. Мы не можем не вспомнить о наших сыновьях и братьях, отдавших свою жизнь для торжества нашего правого дела. Вечная им слава в памяти всех, кому дороги судьбы родной страны, кому дороги судьбы человечества.
Громы великой битвы отгремели. Фашистской армии больше не существует. Но раны, нанесенные нашей Родине и другим странам вторгшимися на их земли фашистскими полчищами, все еще горят. Они не забыты и не могут быть забыты.
На достигнутом нами великом историческом рубеже весь наш народ после упорной борьбы с гитлеризмом, проведенной под руководством товарища Сталина, торжественно празднует победу и в единодушном порыве восклицает:
Да здравствует Победа! Да здравствует Великая Октябрьская социалистическая революция, создавшая нашу мощную советскую державу и ее вооруженные силы! Да здравствует коммунистическая партия — организатор и руководитель наших боевых и трудовых побед!
Автор: Вячеслав Волгин, академик, вице-президент Академии наук СССР.
Великий день
День Победы еще раз прославил русскую армию, ее замечательных полководцев и весь советский народ. Этот день войдет в историю как одна из замечательных дат нашей эры — как день, когда свободолюбивые и культурные народы окончательно восторжествовали над самыми реакционными и темными силами, какие когда-либо знало человечество.
Это день Победы советского государства, показавшего всю силу единства объединенных им народов, всю мощь своей организованности и высокую гуманность направляющих его идей.
Автор: Петр Капица, академик, герой социалистического труда.
Слава Красной армии!
Свершилось. Фашистская Германия поставлена на колени, свободолюбивые народы празднуют заслуженную победу.
Для нас, советских людей, 9 мая навсегда останется одним из величайших дней в истории. Все мы сегодня чувствуем себя как бы на вершине горы, на которую долго взбирались, преодолевая препятствия, теряя по пути близких, друзей. И вот сегодня мы достигли вершины, и перед нами открылись необъятные сверкающие горизонты — перспективы свободного творческого труда, счастливой, радостной жизни. Слава Красной армии! Слава великому полководцу Маршалу Сталину!
Сергей Орлов, член-корреспондент Академии наук СССР.
Победа!
Это будто из самых старинных.
Богатырских железных легенд,
От пословиц и песенок длинных,
От лебяжьих девических лент.
Из долины, где падают росы,
Из лесов, где пылают стволы,
Это слово из племени россов,
Пережегшее мир до золы.
Это сквозь лихолетье и беды,
Через ночь, через кровь, через смерть.
Наше русское слово «Победа».
Прорезает высокую твердь.
И в свирепые посвисты стали.
Улеглись на равнине тугой —.
Миллионы людей погибли,
Миллионы вернутся домой.
Это наши сухие метели.
Уносили германцев во тьму,
Это наши шаги прогремели.
Над Европой в огне и дыму.
От казахских степей до излучин.
Европейских медлительных рек.
Шли дивизии грозные тучей,
Озаренные славой навек.
Много раз наша Русь воевала,
Много раз возрождалась в огне,
Но нигде никогда не бывало,
Ни в каком не привиделось сне,
Чтобы так, в единении народа,
В полной мощи прибойной волны.
Свет, величье, победа, свобода.
Загорались над грудью страны.
Слава! Сдвинем, поднимем стаканы,
Встаньте, люди труда и борьбы!
Пусть дивятся народы и страны.
Величавости нашей судьбы.
Это путь наш победный, суровый,
Это Сталин родимый, родной,
Человечество вскинули снова.
К жизни, к счастью — и честное слово —.
До предела победы земной!
Автор: Владимир Луговской, поэт, журналист, военный корреспондент.
Девятое мая
Четыре года мы думали об этом дне.
Миллионы людей думали об этом дне.
Каждый представлял его себе по-своему, украшал его своими мечтами, готовил к этому дню что-нибудь заветное, хранил для него в своем сердце год за годом нараставшее чувство.
Четыре года мы ждали этого дня. Мы стыдились признаться в нашем нетерпении, опасались, что кто-нибудь упрекнет нас за это в малодушии, в слабости, в усталости. Нет, мы не знали усталости, не уставая трудились — каждый на своем месте — миллионы людей, нетерпеливо ожидая этого дня.
Четыре года на исстрелянной, изрытой, истоптанной земле умирали близкие люди. Четыре года народ отдавал все свои сокровища во имя этого дня, Дня Победы.
Думали, как он будет выглядеть, этот день, как он наступит, каким именем его назовут.
Люди, идущие навстречу солнцу, ветру, теплу, весне, пробуждающейся, оттаявшей земле — это люди одной семьи, родные между собой, хотя их многие миллионы, нарядные и позабывшие приодеться, дети и старики, девушки и мужчины, солдаты и рабочие, смешавшиеся в одном неудержимом потоке, заполняющем улицы, дороги. Люди, торопящиеся вперед, потому что кажется, что нужно куда-то поспеть и кому-то сказать что-то, хотя говорить нечего, когда все знают то же, что и ты сам, и каждый сам хочет сказать тебе те же самые слова.
Это день, когда незачем говорить, когда все охвачены одной мыслью. Это удивительное состояние, объединившее сегодня множество людей во всем мире одним чувством. И если даже сила этого чувства у разных людей различна, у всех оно одно.
День настал! День Великой Победы!
Через сотню, и через сотни лет, и когда-то еще далеко-далеко в будущем потомки еще не родившихся поколений со школьной скамьи запомнят эту дату, дату великого дня, подготовленного четырьмя годами величайшей битвы и четвертью века напряженного самоотверженного труда, труда всего нашего могущественного народа.
Каждый пришел к этому дню всенародного торжества разными путями: одни — через огонь битв, другие — через затемненные корпуса заводов, третьи — через плодородные просторы своих колхозных полей. С песней, с гармоникой, обнявшись друг с другом, идут молодые и старые из конца в конец по своим городам и селам, по всей земле из края в край.
Еще трудно свыкнуться с тем, что сегодня первый день мира. Что как на далекое прошлое смотрим мы теперь на первый день войны. В какое страшное прошлое ушел он, и сколько с тех пор произошло всего! Флаги подняты над городами.
Загремели звонкие песни. Руки пожимают руки друзей. C домов кое-где еще не убраны первомайские украшения, и эти два праздника слились сегодня вместе — праздник международной солидарности трудящихся и всенародное торжество трудящихся нашей страны над своим злейшим врагом.
В светлом небе — флаги и самолеты. Снова гул проносящихся в небе машин мы слышим как гул мирной жизни.
Над Красной площадью встало светлое, солнечное весеннее утро. Между древними стенами кремлевских улиц в легкой шинели, неторопливый, улыбающийся проходит навстречу теплому ветру тот, кто давно обдумал и подготовил наступление этого дня, — Сталин!
Автор: Сергей Бородин, писатель.
Победители в Берлине
— Поверженным и разбитым предстал предо мною Берлин… Разбитые здания, груды обломков, воронки, пепел, искромсанный металл. Едешь по улице и чувствуешь: славно поработали союзные летчики и советские артиллеристы!
Столица гитлеровской Германии, кичившейся на весь мир своей непобедимостью, лежит у ног победителей — советских воинов. Какое приятное, радующее душу зрелище!
Это рассказывает советский офицер летчик тов. Семенков. Вчера он провел день в Берлине, а сегодня, сев в кабину самолета на рассвете, к 11 часам утра был уже в родной Москве.
Семенков был на Темпельгофском аэродроме, когда там встречали делегацию Верховного Командования экспедиционных сил союзников. Сердечной была встреча боевых друзей — советских, английских и американских генералов и офицеров.
Семенков видел и представителей гитлеровского командования, доставленных для подписания акта капитуляции. С поникшими головами, молча, проходили они к машинам.
Я проезжал по улицам Берлина и всюду видел алые флаги победы. Часто нашу машину останавливали на улицах комендантские патрули. Они поздравляли нас. Мне приходилось бывать во многих частях Красной армии. Всюду огромный подъем, неописуемая радость, счастливые лица бойцов и командиров. Они торжествуют! Гитлеровская Германия разгромлена! Победа!
Победа!
В часы большого торжества.
Прохладным ранним летом.
Сияет вечером Москва.
Незатемненным светом.
Поет на улице народ,
Шумит, ведет беседы.
Так вот он — час, и день, и год.
Свершившейся победы!
Автор: поэт Самуил Маршак.