День всенародного торжества в Москве

Взгляните на этих четырехлетних малышей. Ведь в их жизни первым словом после нежного «мама» было страшное слово «война». Они повторяли его бессознательно, но именно им больше, чем кому-либо, угрожали поверженные ныне в прах варвары и людоеды. И потому-то на пороге сознательной жизни своей они, наши дети и внуки, с таким трепетом повторяют сегодня вслед за старшими замечательное слово — Победа! На всю жизнь останется оно у них самым красивым, самым звучным и наиболее любимым!