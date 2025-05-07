Построено москвичами. Помощь освобожденным районам

Большую помощь в восстановлении хозяйства, разрушенного немецкими оккупантами в Московской области, оказали трудящиеся столицы. 1500 колхозников — семей фронтовиков — уже въехали в новые дома, построенные московскими предприятиями и учреждениями. Сейчас москвичи строят еще 700 домов для семей фронтовиков. Много сделано трудящимися Куйбышевского, Фрунзенского, Сталинского и Бауманского районов: они построили в Лотошинском, Истринском, Уваровском и Волоколамском районах свыше 450 домов, четыре школы и ряд других общественных зданий.