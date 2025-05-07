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Построено москвичами. Помощь освобожденным районам

Трудящиеся столицы оказывают большую помощь районам Московской области, пострадавшим от немецкой оккупации.

Источник: Вечерняя Москва

Строятся дома, хозяйственные постройки колхозов, восстанавливаются районные центры, машинно-тракторные станции и т. д.

В беседе с нашим сотрудником заместитель начальника Московского областного управления по восстановлению хозяйств в освобожденных районах тов. Д. М. Ласточкин сообщил:

Немецкие оккупанты сожгли и разрушили в Подмосковье свыше 2000 селений, превратили в пепелище 42 000 крестьянских домов и около 40 000 общественных и хозяйственных построек колхозов.

Восстановление пострадавших районов началось вслед за изгнанием из пределов Московской области ненавистного врага. К весне этого года уже построено около 30 000 домов колхозников, к концу года будет построено еще 5000 домов.

Одних только хозяйственных построек колхозов: скотных дворов, конюшен, свинарников, овощехранилищ — будет построено свыше 8000. Таким образом, в Московской области в 1945 году в основном будет закончено восстановление хозяйств колхозников и сельскохозяйственных артелей, пострадавших от немецких захватчиков.

Сейчас идет восстановление районных центров, электростанций, машинно-тракторных станций, бань, школ, детских садов, яслей и т. д.

Большую помощь в восстановлении хозяйства, разрушенного немецкими оккупантами в Московской области, оказали трудящиеся столицы. 1500 колхозников — семей фронтовиков — уже въехали в новые дома, построенные московскими предприятиями и учреждениями. Сейчас москвичи строят еще 700 домов для семей фронтовиков. Много сделано трудящимися Куйбышевского, Фрунзенского, Сталинского и Бауманского районов: они построили в Лотошинском, Истринском, Уваровском и Волоколамском районах свыше 450 домов, четыре школы и ряд других общественных зданий.

Красногвардейский и Таганский районы восстанавливают разрушенные районные центры — Уваровку и Шаховскую, где строятся здания райисполкомов, бани, хлебопекарни, электростанции, клубы, гостиницы.

Для более быстрой стройки трудящиеся столицы послали в районы Московской области большое количество материалов, оборудования и транспорта: 35 тонн гвоздей, 2500 топоров, 1500 поперечных пил, 3000 рубанков, долот, напильников, семь лесопильных и деревообрабатывающих установок и около 50 000 штук скобяных изделий. На вывозке леса работало 35 автомашин. Кроме того, школы, лечебные и детские учреждения получили значительное количество необходимого оборудования и инвентаря.

450 москвичей — строителей и организаторов восстановительных работ — награждены почетными грамотами исполкома Мособлсовета.