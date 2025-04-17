В Самаре на Пасху перекроют четыре улицы и запустят автобусы на кладбища

На Пасху в Самаре перекроют четыре улицы. Ограничения для личного транспорта будут действовать 20 апреля на участках улиц Авроры, Ставропольской, Аэродромной и Новосельской. Это нужно, чтобы обеспечить безопасный проезд автобусов к кладбищам, предупредили в департаменте транспорта Самары.
— 20 апреля для жителей Самары будет организован транспорт к городским кладбищам, — прокомментировала пресс-служба дептранса.
Всего будет восемь специальных маршрутов. До кладбища «Рубежное» можно будет доехать на автобусах № 36д (от Хлебной площади), № 36ю (от дороги Самара — Оренбург), № 63э (от автостанции «Аврора»). На кладбище «Южное» самарцев отвезут автобусы № 129э (от автостанции «Аврора»), № 77д (от Хлебной площади). На «Лесное» кладбище будут ездить два автобуса: № 4к (из поселка Управленческий) и № 67к (от Мехзавода). И автобус № 27к будет ездить от площади Кирова до «Зубчаниновского» кладбища. Рейсы начнутся в 07.00, а с конечной станции автобусы уедут в 15.00.
А в пасхальную ночь в Самаре запустят автобусы до храмов.