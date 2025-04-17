Белорусов ждет двухдневная рабочая неделя

Рабочими днями на ней будут всего два, причем с разбивкой на выходной — среда 30 апреля и пятница 2 мая.
График приятный, но в преддверии отпускного сезона и в разгар дачного — не самый удобный. Выясняем, может ли работодатель перенести рабочие дни с «куцей» недели на будущее, чтобы подарить своему коллективу внеочередной отпуск.
Согласно Трудовому кодексу — это вполне возможно. Главное, чтобы соблюдался ряд правил. Основное из них — такой перенос производится или по предложению нанимателя и согласию работника, или по инициативе работника и согласию работодателя. При этом — оформляется приказом. К слову, это можно реализовать как для одного работника, так и в масштабах всего предприятия.
Также перенос, за отдельными исключениями, должен производиться в пределах календарного года. Продолжительность рабочего дня при переносе сохраняется.
Важно — возможность переноса рабочего дня предусмотрена только для тех, у кого «пятидневка». Если вы работаете в шестидневном режиме, то перенос нарушит статью ТК, предписывающую предоставлять работнику выходные дни не реже, чем через каждые шесть дней подряд.
К слову, уже есть примеры, как белорусские предприятия такой возможностью решили воспользоваться. Так, МТЗ разместил в своем официальном телеграм-канале сообщение, согласно которому перенес оба рабочих дня, причем один из них — аж на середину ноября. Сообщается, что такое решение приняли совместно администрация завода и профсоюз, «с целью рационального и эффективного использования рабочего времени на МТЗ».