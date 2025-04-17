Белорусов ждет двухдневная рабочая неделя

Согласно Трудовому кодексу — это вполне возможно. Главное, чтобы соблюдался ряд правил. Основное из них — такой перенос производится или по предложению нанимателя и согласию работника, или по инициативе работника и согласию работодателя. При этом — оформляется приказом. К слову, это можно реализовать как для одного работника, так и в масштабах всего предприятия.