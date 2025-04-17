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Дорогу в объезд «Артека» в Крыму построили на 10%

Работы планируют выполнить до ноября 2026 года.

Источник: «Крым 24»

Строительство дороги в объезд международного детского центра «Артек» выполнили на 10%. Об этом сообщает «Крым 24».

Рядом с лагерем находятся жилье и гостевой дом. Дорогу туда прокладывают в гористой местности — через виноградники. Для этого часть земли выкупили у аграрного предприятия.

В рамках строительства дороги возведут семь подпорных стен, шесть водопропускных труб и трёхпролетный мост. На выполнение этих работ планируют потратить более 980 млн рублей. 65% этой суммы приходится на переустройство коммуникаций и возведение искусственных сооружений. Планируется, что строительство завершится до ноября 2026 года.