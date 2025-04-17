Дорогу в объезд «Артека» в Крыму построили на 10%

В рамках строительства дороги возведут семь подпорных стен, шесть водопропускных труб и трёхпролетный мост. На выполнение этих работ планируют потратить более 980 млн рублей. 65% этой суммы приходится на переустройство коммуникаций и возведение искусственных сооружений. Планируется, что строительство завершится до ноября 2026 года.