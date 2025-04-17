Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Челябинск ночью 20 апреля

Напомним, Пасха в 2025 году отмечается в ближайшее воскресенье.
Традиционно множество людей приходит на ночное пасхальное богослужение. За полчаса до полуночи в храмах совершают особую краткую службу, называемую полунощницей. Затем пением «Воскресение Твое, Христе Спасе» начинается крестный ход. Обойдя храм, священники начинают пасхальную утреню, а затем Литургию.
"В ночь с 19 на 20 апреля митрополит Челябинский и Миасский Алексий совершит Пасхальное богослужение в кафедральном соборе Рождества Христова. В полночь начнется крестный ход, затем в нижнем.
храме в честь святого равноапостольного князя Владимира состоится праздничная служба. Планируется, что во время ночной пасхальной службы в собор будет доставлен Благодатный огонь из Иерусалима", — рассказали в Челябинской епархии.
На Южный Урал уже в пятый раз его привезет секретарь Челябинской епархии протоиерей Игорь Шестаков со Святой земли.
Все участники богослужения в кафедральном соборе Рождества Христова смогут получить частичку Благодатного огня.
Напомним, 40 дней до праздника Вознесения Господня верующие наряду с обычными приветствиями будут пользоваться пасхальным «Христос Воскресе» и отвечать в ответ: «Воистину Воскресе».
Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью, поэтому в течение Светлой седмицы поминовение усопших не совершается. Первые заупокойные службы пройдут 29 апреля, в день Радоницы. Во всех храмах будет совершена Литургия и панихида.