Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Челябинск ночью 20 апреля

Пасха — время особой и исключительной радости, праздник победы над смертью и над всякой скорбью и печалью, поэтому в течение Светлой седмицы поминовение усопших не совершается. Первые заупокойные службы пройдут 29 апреля, в день Радоницы. Во всех храмах будет совершена Литургия и панихида.