Более 1,5 тысяч омичей отпустили на пенсию на два года раньше срока

Также в стаж засчитывается служба в армии по призыву, в двойном размере — участие в СВО во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании. А вот периоды ухода за детьми или получения пособия по безработице в стаж не учитываются, так как страховые взносы в этот период не вносились.