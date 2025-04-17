Более 1,5 тысяч омичей отпустили на пенсию на два года раньше срока

В региональном отделении СФР рассказали о возможности досрочного выхода на пенсию. В 2024 году ею воспользовались 1640 жителей Омской области.
Как пояснили в региональном отделении соцфонда, они выработали необходимый трудовой стаж и вышли на заслуженный отдых на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста. Для этого женщины должны отработать не менее 37 лет, а мужчины — не менее 42.
Также в стаж засчитывается служба в армии по призыву, в двойном размере — участие в СВО во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании. А вот периоды ухода за детьми или получения пособия по безработице в стаж не учитываются, так как страховые взносы в этот период не вносились.
В региональном отделении соцфонда также напомнили, что проверить свой страховой стаж можно через личный кабинет на портале Госуслуг, в МФЦ и клиентских службах отделения СФР.