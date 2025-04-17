Создан оптоволоконный датчик обнаружения акустических волн в жидкости

Исследователи выявляли возможность использования открытой каплевидной полости на конце оптического волокна в качестве безмембранного акустического датчика, который улавливает звуковые колебания, распространяющиеся в жидкой среде, и работает в качестве первичного сенсорного элемента. В итоге, ученые предложили альтернативный подход к изготовлению резонатора ИФП с использованием эффекта катастрофического разрушения (плавления) одномодового волокна мощным лазерным источником. При таком воздействии в сердцевине волокна образуются множественные пустоты с периодом в несколько микрометров. Для получения резонатора такое волокно скалывается в области пустоты, в результате чего образуется каплевидная полость длиной около сотни микрометров, образующая интерферометр Фабри-Перо. Такая полость, скалываемая на сужающемся конце, может служить безмембранным датчиком давления. Граница раздела жидкости и газа в этом случае выполняет роль внешнего отражателя.