Путин провел встречу с семьей ростовского врача, попавшей в плен ХАМАС

В среду, 16 апреля, в Кремле президент России Владимир Путин встретился с семьей ростовского врача Ирины Татти. На встрече также присутствовали главный раввин России Берл Лазар и президент Федерации еврейских общин России Александр Борода. Об этом сообщается на официальном сайте президента РФ.
Напомним, в октябре 2023 года врач, ее дочь, внук и его девушка попали в заложники ХАМАС. Вскоре женщин удалось освободить. А внука Ирины Александра Труфанова из плена освободили 15 февраля этого года.
— Рад очень вас видеть и хочу пожелать вам всего самого доброго, семейного счастья и благополучия, — сказал Владимир Путин.
Как отметила дочь Ирины Татти Елена Труфанова, ее сын является уже четвертым поколением семьи, которое попадает в плен. В годы Великой Отечественной войны в плену была бабушка Елены и мама.