В Воронеже появилась новая инфраструктура для раздельного сбора мусора

Для удобства граждан установлены следующие виды специализированных емкостей: сетчатые конструкции оранжевого цвета предназначены для спрессованного пластика и полиэтиленовых изделий; зеленые контейнеры используются для складирования макулатуры, стеклянных изделий, металлических предметов, картонных материалов и упаковки типа Tetra Pak; емкости серого оттенка служат для размещения остальных видов отходов, включая остатки пищи, изделия из ткани, гигиенические принадлежности и комбинированные упаковки.