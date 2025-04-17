В Воронеже появилась новая инфраструктура для раздельного сбора мусора

Данная мера направлена на увеличение объемов переработки мусора, предотвращение чрезмерного загрязнения природной среды путем сокращения количества бытовых отходов, отправляемых на полигоны ТБО.
Для удобства граждан установлены следующие виды специализированных емкостей: сетчатые конструкции оранжевого цвета предназначены для спрессованного пластика и полиэтиленовых изделий; зеленые контейнеры используются для складирования макулатуры, стеклянных изделий, металлических предметов, картонных материалов и упаковки типа Tetra Pak; емкости серого оттенка служат для размещения остальных видов отходов, включая остатки пищи, изделия из ткани, гигиенические принадлежности и комбинированные упаковки.
Кроме того, заработал специальный брендированный транспорт для перевозки отсортированного сырья, что обеспечивает поддержание экологической чистоты на протяжении всей логистической цепи.
Таким образом, администрация Ленинского района приступила к реализации мероприятий по внедрению системы раздельного сбора.