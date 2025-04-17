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Лукашенко объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников

Лукашенко назначил нового помощника по Гродненской области и других чиновников.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко принят ряд кадровых решений 17 апреля, сообщила пресс-служба президента.

Так, Константин Бурак назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области. А новым главой Госкомитета по имуществу стал Виталий Невера.

И также белорусский лидер согласовал назначение ряда других чиновников. Во главе Дрогичинского райисполкома назначен Сергей Пачко, руководить Столинским районом будет Александр Пачко, а главой Кобринского райисполкома стал Александр Мойсеюк.

Также главой администрации Советского района Минска назначен Александр Щекович, гендиректором Могилевского завода лифтового машиностроения — Руслан Страхар.

Президентом согласованы назначения и в ряде ведомств. Так, первым заместителем главы Минпрома стал Андрей Конюшко, первым заместителем главы Минфина — Елена Печень, заместителем главы Минтруда и соцзащиты — Наталья Шевцова, а заместителем главы Минэкономики — Кирилл Машарский.

И также в кадровый день Александром Лукашенко назначены на пост генерального консула Беларуси в Гуанчжоу Константин Головко, а на пост генерального консула Беларуси в Шанхае — Петр Якимов.

А еще Сергей Глазьев стал госсекретарем Союзного государства по решению Лукашенко и Путина.

И мы писали, что министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси.