Лукашенко объявил имя нового помощника и провел назначение ряда чиновников

Президентом Беларуси Александром Лукашенко принят ряд кадровых решений 17 апреля, сообщила пресс-служба президента.
Так, Константин Бурак назначен помощником президента — инспектором по Гродненской области. А новым главой Госкомитета по имуществу стал Виталий Невера.
И также белорусский лидер согласовал назначение ряда других чиновников. Во главе Дрогичинского райисполкома назначен Сергей Пачко, руководить Столинским районом будет Александр Пачко, а главой Кобринского райисполкома стал Александр Мойсеюк.
Также главой администрации Советского района Минска назначен Александр Щекович, гендиректором Могилевского завода лифтового машиностроения — Руслан Страхар.
И также в кадровый день Александром Лукашенко назначены на пост генерального консула Беларуси в Гуанчжоу Константин Головко, а на пост генерального консула Беларуси в Шанхае — Петр Якимов.
А еще Сергей Глазьев стал госсекретарем Союзного государства по решению Лукашенко и Путина.
И мы писали, что министр образования Иванец сказал про масштабную ревизию вузов Беларуси.