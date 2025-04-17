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Магнолии зацвели в Воронеже

Необычное для наших широт дерево можно встретить в Ботаническом саду.

Нежные крупные цветы для Воронежской области и, в частности, Воронежа, настоящая диковинка.

Однако специалисты Ботанического сада смогли вырастить сразу несколько деревьев и создать сад магнолий. Причем растут они не в тепличных условиях, а прямо на открытой территории. Первой в Воронеже расцвела магнолия кобус, это один из самых зимостойких видов магнолий.

В диком виде встречается вдоль рек Кореи и Японии. В высоту дерево может достигнуть 30 метров, а цветы магнолии кобус в диаметре немногим больше 12 сантиметров.