Магнолии зацвели в Воронеже

Однако специалисты Ботанического сада смогли вырастить сразу несколько деревьев и создать сад магнолий. Причем растут они не в тепличных условиях, а прямо на открытой территории. Первой в Воронеже расцвела магнолия кобус, это один из самых зимостойких видов магнолий.