Магнолии зацвели в Воронеже

Нежные крупные цветы для Воронежской области и, в частности, Воронежа, настоящая диковинка.
Однако специалисты Ботанического сада смогли вырастить сразу несколько деревьев и создать сад магнолий. Причем растут они не в тепличных условиях, а прямо на открытой территории. Первой в Воронеже расцвела магнолия кобус, это один из самых зимостойких видов магнолий.
В диком виде встречается вдоль рек Кореи и Японии. В высоту дерево может достигнуть 30 метров, а цветы магнолии кобус в диаметре немногим больше 12 сантиметров.