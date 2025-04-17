Впервые за много лет в Калининградской области увеличилась рождаемость — омбудсмен

«Постоянно общаюсь с министерством социальной политики. И я с такой осторожностью говорю: очень хорошая тенденция наметилась. С января по март рождаемость увеличилась на 5% по отношению к этим же месяцам прошлого года. Впервые такое за многие годы. Будем надеяться, что это сохранится», — заключил Никитин.