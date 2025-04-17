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Впервые за много лет в Калининградской области увеличилась рождаемость — омбудсмен

В прошлом году статистика была менее оптимистичной.

В Калининградской области увеличилась рождаемость. Об этом заявил уполномоченный по правам человека в регионе Владимир Никитин на заседании Заксобрания в четверг, 17 апреля.

«Постоянно общаюсь с министерством социальной политики. И я с такой осторожностью говорю: очень хорошая тенденция наметилась. С января по март рождаемость увеличилась на 5% по отношению к этим же месяцам прошлого года. Впервые такое за многие годы. Будем надеяться, что это сохранится», — заключил Никитин.

Статистика в целом за 2024-й внушила омбудсмену опасения. В прошлом году родилось на 1 000 человек меньше, а смертей было «почти на 1 000 больше».

В минсоцполитики отметили, что калининградские студентки стали чаще становиться мамами.