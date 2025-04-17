В нескольких районах Москвы ограничат движение для подготовки к Дню Победы

«Двадцать девятого апреля и 3 мая в период с 17.30 до окончания мероприятия и 7 мая с 05.30 до завершения мероприятия закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным… 29 апреля и 3 мая с 22.00 до окончания мероприятия и 7 мая с 10.00 до завершения мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре, а также на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской», — сообщается на сайте.