В нескольких районах Москвы ограничат движение для подготовки к Дню Победы

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Движение транспорта ограничат в отдельные дни в апреле и мае в некоторых районах Москвы для подготовки к празднованию Дня Победы, сообщается на сайте мэра и правительства.
Отмечается, что 18, 19, 23, 29 и 30 апреля, а также 3, 4, 7 и 9 мая временные ограничения движения затронут Центральный, Западный, участок перекрытия МКАД в районе Можайского шоссе, и Юго-Восточный административные округа. Изменения произойдут и в работе пешеходных переходов. Кроме того, в местах ограничений будет временно запрещена парковка.
«В связи с подготовкой к параду Победы в период с 22.00 18 апреля до 02.00 19 апреля будет ограничено движение по внешней стороне Московской кольцевой автомобильной дороги (МКАД) от Минского до Новорязанского шоссе. В это время перекроют участок Новорязанского шоссе от дома 3, корпуса 1 до МКАД, Волгоградский проспект от МКАД до Третьего транспортного кольца, Проектируемый проезд № 3502 и Шоссейный проезд», — говорится в сообщении.
Уточняется, что 23 апреля в период с 21.00 до окончания мероприятия закроют для движения участки Тверской улицы от Моховой улицы до Тверского бульвара и от Большой Бронной до Большой Садовой. Недоступными для проезда станут улицы 1-я Тверская-Ямская, Моховая, Охотный Ряд, Большая Никитская и съезд на Тверскую со стороны станции метро «Маяковская» от дома 2, строения 2 до дома 2, строения 1 на 1-й Тверской-Ямской улице. Возможно кратковременное перекрытие движения на Тверском и Страстном бульварах, а также в Большом Путинковском переулке.
«Двадцать девятого апреля и 3 мая с 22.30 перекроют ряд улиц. В этот период нельзя будет проехать по улицам Серафимовича, Большая Полянка, Новый Арбат, Воздвиженке, Моховой, Садовой-Кудринской, Большой Садовой, Садовой-Триумфальной, Садовой-Каретной, 1-й и 2-й Брестским. Помимо этого, перекроют движение на Новинском бульваре, Боровицкой площади, Большом и Малом Каменных мостах. Движение откроют по мере прохождения колонны. На участках перекрытий запретят парковку с 00.01 28 апреля до 03.00 4 мая», — говорится в сообщении.
Поясняется, что 29 апреля и 3 мая с 16.30 до 19.00, 7 и 9 мая с 05.00 до 08.00 будет закрыто движение транспорта в Проектируемом проезде № 3502 и Шоссейном проезде, по улицам Земляной Вал, Марксистской, Садовой-Черногрязской, Садовой-Спасской, Садовой-Каретной, Большой Садовой и Садовой-Кудринской. Помимо этого, нельзя будет проехать по Волгоградскому проспекту от Люблинской до Абельмановской улицы, Таганской площади, Новинскому бульвару, а по Садовому кольцу — на участке от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады. Ограничения коснутся Маяковского тоннеля и Оружейного переулка.
«Двадцать девятого апреля и 3 мая в период с 17.30 до окончания мероприятия и 7 мая с 05.30 до завершения мероприятия закроют движение транспорта на Тверской, 1-й Тверской-Ямской и Моховой улицах. Изменения затронут улицы Охотный Ряд, Балчуг, Большую Никитскую, Болотную, Садовническую, Солянку и Петровку. Нельзя будет проехать и по центральным набережным… 29 апреля и 3 мая с 22.00 до окончания мероприятия и 7 мая с 10.00 до завершения мероприятия перекроют движение на Тверском бульваре, а также на Страстном бульваре от Тверской улицы до Нарышкинского проезда и в Большом Путинковском переулке от улицы Малая Дмитровка до Тверской», — сообщается на сайте.
Подчеркивается, что 9 мая с 05.30 до окончания мероприятия для движения транспорта закроют Тверскую, 1-ю Тверскую-Ямскую, Моховую, Большую Никитскую, Болотную и Садовническую улицы. Нельзя будет проехать по улицам Охотный Ряд, Балчуг, Солянке и Петровке. Проезд закроют и по центральным набережным.
Также в этот день с 10.00 до окончания мероприятия перекроют движение транспорта по улицам Петровке, Рождественке, Большая Полянка, Большая Дмитровка, Большая Якиманка, Садовой-Кудринской, Садовой-Триумфальной, 1-й и 2-й Брестским, Садовой-Спасской, Марксистской, в Оружейном переулке, на участке Волгоградского проспекта от Люблинской до Абельмановской улицы. Участок Садового кольца от Большой Спасской улицы до Самотечной эстакады будет также недоступен для проезда. На участках перекрытий с 00.01 8 мая до 13.00 9 мая запретят парковку. −0-