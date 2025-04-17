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Детские лагеря в России примут более шести миллионов школьников в 2025 году

Чернышенко: более 40 тысяч российских детских лагерей примут детей в 2025 году.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Более 40,5 тысяч детских лагерей РФ в 2025 году должны принять порядка 6 миллионов школьников, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«В этом году более 40,5 тысяч лагерей должны принять порядка 6 миллионов школьников», — сказал заместитель председателя правительства, слова которого приводит его аппарат.

Чернышенко добавил, что в Год защитника Отечества необходимо бережно относиться к отдыху всех детей, особенно — детей участников СВО.

«Во всех федеральных детских центрах необходимо провести патриотические смены, посвященные 80-летию Великой Победы. Крайне важно, чтобы об истории славных побед рассказывали наши нынешние герои-участники СВО», — отметил вице-премьер.

Зампред правительства напомнил, что по поручению президента РФ в этом году также будут внедрены информационно-аналитические панели, которые помогут следить за ходом оздоровительной кампании.