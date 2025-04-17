Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом

Ранее министр образования республики Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.