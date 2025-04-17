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Сколько детей отдохнут в Крыму этим летом

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 апр — РИА Новости Крым. В этом году в Крыму будут работать 36 загородных и 345 лагерей с дневным пребыванием, в которых смогут отдохнуть 190 тысяч детей. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, благодаря строительству шести быстровозводимых модульных корпусов, в каждую смену в лагерях сможет оздоровиться на 300 детей больше, чем ранее. Обеспечивать оздоровительную кампанию будут 11 тысяч вожатых, педагогов, медицинских и других работников.

«На сегодняшний день лагерями заключен 51 контракт на оздоровление и отдых более 23 тысяч ребят из других субъектов Российской Федерации. При этом мы дополнительно готовы принять до 15 тысяч человек», — сообщил Аксенов.

Глава Крыма отметил, что бесплатный отдых в Крыму предусмотрен для 21 категории детей. С этого года по поручению президента РФ Владимира Путина в Крыму дополнили указанный перечень пасынками и падчерицами участников СВО.

Он добавил, что до 15 мая межведомственные комиссии завершат мониторинг состояния готовности детских оздоровительных учреждений к началу работы.

Ранее министр образования республики Валентина Лаврик сообщила, что в Крыму делается все для гарантированной безопасности детского отдыха. При этом ни один детский лагерь в Крыму не пострадал в результате разлива мазута в Черном море, ситуация находится на ежедневном контроле.