Омский ГАУ представил свои достижения на I Международном форуме устойчивого развития ШОС

16 апреля в Омске состоялся I Международный форум устойчивого развития Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В форуме приняли участие делегации из шести стран мира, включая Беларусь, Казахстан, Узбекистан, Китай и Индию, а также представителей 11 российских регионов. Мероприятие прошло при поддержке Министерства экономического развития России, Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России и Правительства Омской области.
В форуме приняла активное участие делегация Омского государственного аграрного университета (Омский ГАУ) во главе с ректором Оксаной Шумаковой. В состав делегации также вошли проректор по образовательной деятельности Светлана Комарова, декан экономического факультета Олег Блинов, начальник отдела международных связей Анастасия Крикливая, преподаватели и студенты университета (представители экономического факультета и факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования).
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Форум стал площадкой для обсуждения ключевых вопросов устойчивого развития, реализации ESG-повестки и роли бизнеса в трансформации регионов. Представители Омского ГАУ активно участвовали в панельных и интерактивных сессиях, посвященных адаптации к изменению климата, снижению углеродного следа и внедрению национальных проектов как инструментов достижения целей устойчивого развития (ЦУР). Особое внимание уделялось вовлечению молодежи в проекты устойчивого развития, что напрямую коррелирует с образовательными инициативами университета.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
Студенты экономического факультета Омского ГАУ были отмечены благодарственными письмами Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон России. Ребята презентовали проект «Основы целей устойчивого развития для молодежи» в рамках интерактивной сессии. Их идеи войдут в базу данных Молодежного совета ШОС и станут основой для реальных проектов.
Фото: пресс-служба Омского ГАУ.
На пленарном заседании «ШОС 2030: Путь к устойчивому развитию» были подведены итоги форума. В ходе мероприятия была презентована Стратегия достижения целей устойчивого развития Омской области до 2030 года, а Омский регион был признан лидером среди российских регионов по уровню готовности к внедрению принципов устойчивого развития.
Стоит отметить, что Омский ГАУ является активным участником проектов по устойчивому развитию ШОС: с 2016 года состоит в Альянсе инноваций в области сельскохозяйственного образования и исследований Шелкового пути (SAERIA), а с 2024 года вошел в состав Университета Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС). Омский ГАУ, внедряя принципы устойчивого развития, ежегодно улучшает свои позиции в национальных и международных рейтингах университетов в данной сфере: RAEX, THE Impact Ranking, UI Green Metric World University Rankings.