Омский ГАУ представил свои достижения на I Международном форуме устойчивого развития ШОС

Стоит отметить, что Омский ГАУ является активным участником проектов по устойчивому развитию ШОС: с 2016 года состоит в Альянсе инноваций в области сельскохозяйственного образования и исследований Шелкового пути (SAERIA), а с 2024 года вошел в состав Университета Шанхайской Организации Сотрудничества (УШОС). Омский ГАУ, внедряя принципы устойчивого развития, ежегодно улучшает свои позиции в национальных и международных рейтингах университетов в данной сфере: RAEX, THE Impact Ranking, UI Green Metric World University Rankings.