«Показал себя как настоящий герой»: молодой контрактник из Башкирии погиб в зоне СВО

В башкирском городе Белорецке состоялась церемония прощания с 35-летним военнослужащим Евгением Юрковым, погибшим при исполнении служебных обязанностей в ходе специальной военной операции. Об этом сообщили в районной администрации.
Уроженец города Межгорье получил среднее образование в школе № 1, затем освоил профессию электрика в Белорецком металлургическом колледже. После прохождения срочной службы в воинской части Челябинской области трудоустроился на местный металлургический комбинат.
Осенью 2022 года Евгения Юркова призвали в рамках частичной мобилизации в зону боевых действий. Там он служил санитарным инструктором. После временного возвращения к гражданской жизни в начале 2023 года работал на промышленных предприятиях города, н ов прошлом году решил продолжить военную службу и подписал контракт с вооруженными силами, получив назначение в десантные подразделения. Стрелок трагически погиб при выполнении боевого задания в конце декабря текущего года.
Близкие вспоминают Евгения как светлого, добродушного и отзывчивого человека, который любил технику, животных и природу.
— Евгений Валерьевич показал себя как настоящий герой и патриот. Он отдал свою жизнь за сильную, независимую Россию и навсегда вошёл в бессмертный полк героев Отечества, — отметили в администрации Белорецкого района.
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