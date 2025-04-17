«Показал себя как настоящий герой»: молодой контрактник из Башкирии погиб в зоне СВО

Осенью 2022 года Евгения Юркова призвали в рамках частичной мобилизации в зону боевых действий. Там он служил санитарным инструктором. После временного возвращения к гражданской жизни в начале 2023 года работал на промышленных предприятиях города, н ов прошлом году решил продолжить военную службу и подписал контракт с вооруженными силами, получив назначение в десантные подразделения. Стрелок трагически погиб при выполнении боевого задания в конце декабря текущего года.