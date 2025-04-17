«Не хочу, чтобы вы там конфликтовали». Лукашенко сказал новому инспектору по Гродненской области не конфликтовать с главой облисполкома Караевым

При этом, принимая кадровые решения, лидер страны подчеркнул, что ситуация в регионе имеет важное значение для обеспечения безопасности. Лукашенко назвал жителей Гродненщины хорошими и крепкими людьми, а экономику региона оценил как крепкую. Также он высказался о Караеве, который с недавнего времени возглавляет область, и сказал Бураку не конфликтовать с ним.