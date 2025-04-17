«Не хочу, чтобы вы там конфликтовали». Лукашенко сказал новому инспектору по Гродненской области не конфликтовать с главой облисполкома Караевым

Президент Беларуси Александр Лукашенко сказал новому помощнику не конфликтовать с главой Гродненской области Юрием Караевым, пишет БелТА.
Напомним, в конце марта Александр Лукашенко назначил экс-главу МВД Юрия Караева губернатором Гродненской области. А 17 апреля белорусский лидер объявил имя нового помощника, назначив инспектором по Гродненщине Константина Бурака.
При этом, принимая кадровые решения, лидер страны подчеркнул, что ситуация в регионе имеет важное значение для обеспечения безопасности. Лукашенко назвал жителей Гродненщины хорошими и крепкими людьми, а экономику региона оценил как крепкую. Также он высказался о Караеве, который с недавнего времени возглавляет область, и сказал Бураку не конфликтовать с ним.
— Караев человек исполнительный и тоже не слабый как управленец. Я не хочу, чтобы вы там конфликтовали. Но очень надеюсь, что свое мнение у помощника будет, — прокомментировал президент.
Также Александр Лукашенко обратил внимание на то, что инспектор по области должен заниматься подбором кадров, заниматься работой по региону. А образно инспектор является «глазами и ушами» президента. Но еще необходимо прямое взаимодействие помощника с главой Администрации президента, чтобы при необходимости обсуждались актуальные острые вопросы на уровне главы страны и намечались дальнейшие действия.
Лукашенко сказал Бураку, что ранее он был сторонником того, чтобы он работал в правительстве. И до назначения на должность помощника президента Константин Бурак руководил аппаратом Совета министров.
— Опыт у тебя достаточный. Поэтому — действуй. Ты знаешь, что там надо делать, — констатировал белорусский президент.
Между тем Сергей Глазьев стал госсекретарем Союзного государства по решению Лукашенко и Путина.