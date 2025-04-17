Приют для бездомных животных открылся под Краснодаром

По его словам, учреждение пока работает не на полную мощность — продолжается формирование штата сотрудников. Открытие приюта стало одной из тем заседания комиссии Общественной палаты Краснодарского края, посвященного вопросам экологии и обращению с животными.



«В поселке Березовом приют уже начал принимать первых животных. Сейчас продолжается подбор персонала, но объект уже функционирует в тестовом формате», — сообщил Онищенко.



Напомним, строительство приюта стартовало в октябре 2023 года, но шло с задержками. Изначально его планировали сдать к 1 августа 2024 года, однако сроки ввода в эксплуатацию несколько раз сдвигались. Несмотря на это, власти города заверили, что в 2025 году приют откроется в полном объеме.



Комплекс рассчитан на содержание животных в комфортных условиях. Он включает 228 вольеров, площадки для выгула, ветеринарный стационар, складские помещения, душевую зону и все необходимое для ухода за животными.