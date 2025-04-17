Выпускников СГУПСа в Новосибирске обяжут пересдать экзамены

Известно, что ранее преподавателей СГУПСа заподозрили в помощи при сдаче экзаменов и написании работ за студентов. Один из доцентов, по данным следствия, получил взятки на сумму свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Infopro54.