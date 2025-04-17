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Выпускников СГУПСа в Новосибирске обяжут пересдать экзамены

Выпускников, купивших дипломы, заставят сдать экзамены.

В Новосибирске выпускников СГУПСа, подозреваемых в покупке дипломов, заставят пересдать экзамены. После проверки прокуратура потребовала аннулировать 32 диплома, выданных без должной проверки знаний. Университет обязал бывших студентов пройти переаттестацию, включая сдачу новых дисциплин.

Известно, что ранее преподавателей СГУПСа заподозрили в помощи при сдаче экзаменов и написании работ за студентов. Один из доцентов, по данным следствия, получил взятки на сумму свыше 100 тысяч рублей. Об этом сообщает портал Infopro54.