В парке Победы в Омске можно будет разобрать виртуальный танк

«Посетители смогут изучить боевую технику, представленную в парке, с помощью мультимедийных сенсорных экранов. Как раз сейчас их тестируют. Также установят 3D симулятор, благодаря которому можно будет ощутить себя командиром экипажа. Виртуальные возможности позволят не только узнать все технические характеристики, но и “разобрать” и “собрать” технику как пазл в 3D-режиме, рассмотрев каждую деталь со всех сторон», — говорится в сообщении.