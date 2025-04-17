В парке Победы в Омске можно будет разобрать виртуальный танк

ОМСК, 17 апр — РИА Новости. В омском парке Победы установили интерактивные панели, с помощью которых можно будет разобрать виртуальный танк на детали, сообщили в пресс-службе правительства Омской области.
В омском парке Победы проводятся ремонтные работы. Большая часть интерактива для нового военно-патриотического парка практически готова.
«Посетители смогут изучить боевую технику, представленную в парке, с помощью мультимедийных сенсорных экранов. Как раз сейчас их тестируют. Также установят 3D симулятор, благодаря которому можно будет ощутить себя командиром экипажа. Виртуальные возможности позволят не только узнать все технические характеристики, но и “разобрать” и “собрать” технику как пазл в 3D-режиме, рассмотрев каждую деталь со всех сторон», — говорится в сообщении.
Также экраны предоставят информацию о ходе Великой Отечественной войны и расскажут о героических подвигах ее участников. Ранее в парк привезли разнообразную военную технику.