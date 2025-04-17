У омичей появится еще один рейс в Москву и обратно

Омский аэропорт сообщил об уточнениях в весенне-летнем расписании полетов. Теперь омичи смогут улететь в столицу еще и днем. Дополнительный рейс в Москву запускает авиакомпания «Аэрофлот».
Дневные рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, начиная с 7 июня. Направление полетов — из Москвы и обратно.
Так, из Москвы в Омск самолет будет прилетать в 13:00 (отправление в 6:35 Москвы), а уже в 14:10 он вылетит обратно в столицу.
Напомним, ранее полное весенне-летнее расписание полетов из Омского аэропорта мы публиковали здесь.