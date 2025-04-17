Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У омичей появится еще один рейс в Москву и обратно

«Аэрофлот» запускает дневные рейсы по субботам.

Источник: Комсомольская правда

Омский аэропорт сообщил об уточнениях в весенне-летнем расписании полетов. Теперь омичи смогут улететь в столицу еще и днем. Дополнительный рейс в Москву запускает авиакомпания «Аэрофлот».

Дневные рейсы будут осуществляться один раз в неделю, по субботам, начиная с 7 июня. Направление полетов — из Москвы и обратно.

Так, из Москвы в Омск самолет будет прилетать в 13:00 (отправление в 6:35 Москвы), а уже в 14:10 он вылетит обратно в столицу.

Напомним, ранее полное весенне-летнее расписание полетов из Омского аэропорта мы публиковали здесь.