В Воронеже в ночь на Пасху закроют улицу Освобождения Труда

Об этом автомобилистов предупреждают в пресс-службе городского управления дорожного хозяйства. Неудобства связаны с проведением религиозных мероприятий. Ограничения будут действовать в период с 22.00 субботы, 19 апреля, и до 5.00 воскресенья, 20 апреля. Воронежцам приносят извинения за неудобства и просят заранее искать пути объезда, если это необходимо.