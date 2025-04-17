В Воронеже в ночь на Пасху закроют улицу Освобождения Труда

Об этом автомобилистов предупреждают в пресс-службе городского управления дорожного хозяйства. Неудобства связаны с проведением религиозных мероприятий. Ограничения будут действовать в период с 22.00 субботы, 19 апреля, и до 5.00 воскресенья, 20 апреля. Воронежцам приносят извинения за неудобства и просят заранее искать пути объезда, если это необходимо.
Напомним, что также 20 и 27 апреля в связи с праздниками будет ограничена парковка около городских кладбищ, а движение на подъезде к ним — закрыто. Схема — управление дорожного хозяйства.