Совбез Беларуси опроверг передислокацию войск России в Беларусь

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал фейком информацию о якобы передислокации войск России в Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Так, посещая 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО, госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что нынешняя проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси вызовет эмоциональную реакцию оппонентов за рубежом. И отметил, что оппоненты могут снова обвинить Беларусь в «очередной какой-то агрессии».
При этом Вольфович напомнил о бурной реакции западных соседей, когда в Беларусь на Парад Победы прибыли парадные расчеты дружественных стран. А подытожив, заявил, что все мероприятия на территории страны являются плановыми.
— Все мероприятия, которые проходят у нас на нашей территории, — плановые, направленные на улучшение качества боевой подготовки соответствующих подразделений ВС, — констатировал он.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал своему новому помощнику избегать конфликтов.
А еще мы писали, что Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом.