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Совбез Беларуси опроверг передислокацию войск России в Беларусь

Госсекретарь Совбеза назвал фейком перемещение российских войск в Беларусь.

Источник: Комсомольская правда

Госсекретарь Совбеза Беларуси Александр Вольфович назвал фейком информацию о якобы передислокации войск России в Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Так, посещая 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО, госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что нынешняя проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси вызовет эмоциональную реакцию оппонентов за рубежом. И отметил, что оппоненты могут снова обвинить Беларусь в «очередной какой-то агрессии».

При этом Вольфович напомнил о бурной реакции западных соседей, когда в Беларусь на Парад Победы прибыли парадные расчеты дружественных стран. А подытожив, заявил, что все мероприятия на территории страны являются плановыми.

— Все мероприятия, которые проходят у нас на нашей территории, — плановые, направленные на улучшение качества боевой подготовки соответствующих подразделений ВС, — констатировал он.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко сказал своему новому помощнику избегать конфликтов.

А еще мы писали, что Беларусь экстрадировала в Австрию вора-рецидивиста, разыскиваемого Интерполом.