Совбез Беларуси опроверг передислокацию войск России в Беларусь

Так, посещая 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО, госсекретарь Совбеза обратил внимание на то, что нынешняя проверка боеготовности Вооруженных сил Беларуси вызовет эмоциональную реакцию оппонентов за рубежом. И отметил, что оппоненты могут снова обвинить Беларусь в «очередной какой-то агрессии».