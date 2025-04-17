До конца года на Северном обходе Ростова построят Темерницкую развязку

— Темерницкая развязка находится на «Северном обходе» Ростова-на-Дону и является частью Ростовского транспортного кольца. В ближайшие три года на Северном обходе предстоит расширить до четырех полос 8,5 км дороги. Работы планируется завершить в 2027 году, — говорится в сообщении.