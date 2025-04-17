До конца года на Северном обходе Ростова построят Темерницкую развязку

На Северном обходе Ростова до конца года должны построить Темерницкую развязку. Работы идут круглосуточно и опережают график. Говорится на сайте регионального правительства.
Дорожники должны построить двухуровневую четырехполосную транспортную развязку. Ее протяженность составляет более трех километров. Также будет установлено освещение и установлены ограждения. Сейчас в работе задействованы 160 человек и 55 единиц дорожно-строительной техники.
— Темерницкая развязка находится на «Северном обходе» Ростова-на-Дону и является частью Ростовского транспортного кольца. В ближайшие три года на Северном обходе предстоит расширить до четырех полос 8,5 км дороги. Работы планируется завершить в 2027 году, — говорится в сообщении.