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До конца года на Северном обходе Ростова построят Темерницкую развязку

В Ростове построят двухуровневую четырехполосную транспортную развязку.

Источник: Комсомольская правда

На Северном обходе Ростова до конца года должны построить Темерницкую развязку. Работы идут круглосуточно и опережают график. Говорится на сайте регионального правительства.

Дорожники должны построить двухуровневую четырехполосную транспортную развязку. Ее протяженность составляет более трех километров. Также будет установлено освещение и установлены ограждения. Сейчас в работе задействованы 160 человек и 55 единиц дорожно-строительной техники.

— Темерницкая развязка находится на «Северном обходе» Ростова-на-Дону и является частью Ростовского транспортного кольца. В ближайшие три года на Северном обходе предстоит расширить до четырех полос 8,5 км дороги. Работы планируется завершить в 2027 году, — говорится в сообщении.