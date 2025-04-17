Лесники начали перепись медведей и норных зверей в Нижегородской области

Специалисты обследуют участки вдоль оврагов, рек и ручьев, где чаще всего обитают представители дикой фауны. Внимание уделяется как давно известным норам, так и новым, о которых сообщают охотники и местные жители. Собранные данные используются для оценки численности животных, а также для организации профилактических мероприятий, в том числе по борьбе с бешенством. Вакцины против вируса раскладываются в местах обитания диких зверей.
В 2024 году уже зафиксировано 4 438 особей норных животных.
Из них: 2 180 — лисицы; 1 888 — барсуки; 370 — енотовидные собаки.
Учет бурых медведей проводится по следам, обнаруженным в лесу в период их активности. Каждое такое обнаружение фиксируется в специальной карточке. В ней указываются дата и координаты находки, а также размеры отпечатка лапы с точностью до 0,5 см. При возможности определяется пол и возраст животного. По итогам наблюдений в 2024 году в регионе зарегистрировано 1 448 особей бурых медведей.
Напомним, что ранее в минлесхозе поделились итогами зимнего учета диких животных. Сообщалось, что в регионе стартовал весенний сезон охоты на птиц.