Лесники начали перепись медведей и норных зверей в Нижегородской области

Специалисты обследуют участки вдоль оврагов, рек и ручьев, где чаще всего обитают представители дикой фауны. Внимание уделяется как давно известным норам, так и новым, о которых сообщают охотники и местные жители. Собранные данные используются для оценки численности животных, а также для организации профилактических мероприятий, в том числе по борьбе с бешенством. Вакцины против вируса раскладываются в местах обитания диких зверей.