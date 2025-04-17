Суд вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1% доля в ООО “Вайлдберриз”, которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании. Также за Татьяной Ким остается 100% доля в ООО “Вайлдберриз Банк” и все средства, которые находятся на ее персональных счетах», — сказано в сообщении.