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Суд вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука

Wildberries: суд вынес в пользу Ким решение по разделу имущества с Бакальчуком.
Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Суд вынес в пользу Татьяны Ким решение по разделу имущества с бывшим мужем Владиславом Бакальчуком, сообщила пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ.

«Савеловский суд Москвы на заседании 17 апреля вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению судьи, 1% доля в ООО “Вайлдберриз”, которой владел Владислав Бакальчук, отошла Татьяне Ким. Татьяна Ким стала владельцем 100% компании. Также за Татьяной Ким остается 100% доля в ООО “Вайлдберриз Банк” и все средства, которые находятся на ее персональных счетах», — сказано в сообщении.

Уточняется, что суд удовлетворил исковые требования Татьяны Ким.