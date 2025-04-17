В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15.39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.