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В аэропорту Волгограда ввели временные ограничения на полеты

Росавиация ввела временные ограничения на полеты в аэропорту Волгограда.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Аэропорт Волгограда временно не отправляет и не принимает рейсы для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов, сообщил официальный представитель Росавиации в Telegram-канале.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) временные ограничения с 15.39 мск на прием и выпуск ВС введены в аэропорту Волгоград (Гумрак; код ИКАО: URWW). Воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.