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Жители одного из районов Омска дышали сероводородом

Превышения ПДК выявили специалисты Обь-Иртышского УГМС.

Источник: Комсомольская правда

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликованы данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Омска. Превышения ПДК по нескольким вредным веществам по состоянию на 16 апреля выявлены в двух районах города.

В этот день жители Кировского округа дышали сероводородом. Допустимая предельная концентрация этого вредного вещества в воздухе была превышена в 0,4 раза и составила 1,4 ПДК. Ровно 1 ПДК составило содержание озона в Центральном округе.

Наблюдения велись на 11 стационарных постах. На ближайшие три дня: с 18 по 20 апреля, метеорологи прогнозируют пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске.