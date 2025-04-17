Жители одного из районов Омска дышали сероводородом

На сайте Обь-Иртышского УГМС опубликованы данные мониторинга загрязнения атмосферного воздуха Омска. Превышения ПДК по нескольким вредным веществам по состоянию на 16 апреля выявлены в двух районах города.
В этот день жители Кировского округа дышали сероводородом. Допустимая предельная концентрация этого вредного вещества в воздухе была превышена в 0,4 раза и составила 1,4 ПДК. Ровно 1 ПДК составило содержание озона в Центральном округе.
Наблюдения велись на 11 стационарных постах. На ближайшие три дня: с 18 по 20 апреля, метеорологи прогнозируют пониженный уровень загрязнения атмосферного воздуха в Омске.