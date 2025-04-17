Губернатор Вячеслав Федорищев назвал лучшего учителя Самарской области

В этом году заявочная кампания побила рекорд: продемонстрировать свой талант и побороться за звание «Учителя года Самарской области» изъявили желание 854 педагога. Из них 21 учитель принял участие в областном этапе, включая 10 молодых преподавателей. В финал вышли пять сильнейших — из Самары, Красноярского, Безенчукского и Волжского муниципальных районов. Победителем стала Марина Собачкина, молодая учительница русского языка и литературы из самарской школы № 68. Теперь она представит регион в финале на Всероссийском этапе конкурса, который пройдет осенью в Санкт-Петербурге.