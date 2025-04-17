Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области

«За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области “Алешковская центральная районная больница”, — говорится в документе.