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Путин присвоил звание героя России главврачу больницы в Херсонской области

Путин присвоил звание героя России главврачу Алешковской больницы Харлану.

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России главврачу Алешковской районной больницы в Херсонской области Владимиру Харлану, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За героизм и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга в экстремальных условиях, присвоить звание Героя Российской Федерации Харлану Владимиру Ивановичу — главному врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Херсонской области “Алешковская центральная районная больница”, — говорится в документе.