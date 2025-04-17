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Новые временные ограничения ввели на Тургеневском мосту в Краснодаре

На Тургеневском мосту Краснодара нашли проблемный участок, из-за которого водители стоят в пробке в Юбилейный.

Источник: Комсомольская правда

Новые временные ограничения ввели на Тургеневском мосту в Краснодаре. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства.

Ситуацию на подъездах к путепроводу мониторят круглосуточно. Специалисты нашли проблемный участок. Это отрезок, на котором при выезде из-под моста можно повернуть направо и заехать на путепровод.

«На данный момент именно из-за него поток машин, следующих в Юбилейный, стоит в заторах», — сообщили в дептрансе Краснодара.

На участке решили провести эксперимент. В настоящее время запрещено из-под моста поворачивать направо для заезда на путепровод.

Чтобы заехать на мост с улицы Кубанской Набережной, водителям нужно проследовать по улицам Кожевенной, Брюсова, Калинина и далее заезжать на путепровод.

«Повторим, что это изменение экспериментальное, временное. Информацию о продлении или отмене этой меры сообщим дополнительно», — добавили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Краснодара.

Напомним, в ночь на 16 апреля в Краснодаре приступили к ремонту Тургеневского моста. Путепровод капитально не обновляли почти 40 лет — с момента его строительства и открытия.