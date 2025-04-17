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Директора калининградской школы № 47 оштрафовали за нарушение прав 8-летней ученицы

Девочке требуются специальная литература и ассистент.

Директора калининградской школы № 47 оштрафовали на 10 тысяч рублей. Об этом сообщает прокуратура области.

В ведомство обратилась мать 8-летней ученицы с ограниченными возможностями здоровья. По результатам психолого-медико-педагогической комиссии девочке положены специальная литература и ассистент. Однако школа их не предоставила.

Против директора возбудили дело по ч. 2 ст. 5.57 КоАП РФ («Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся»).

В школе № 43 восьмиклассники на перемене устроили толкучку, где пострадал мальчик. В пользу пострадавшего со школы хотят взыскать полмиллиона рублей.