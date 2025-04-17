На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, свидетелей избиения девочки на улице не найдено. Ребенок напуган и не может рассказать о произошедшем. После поступления в больницу мать отказалась от госпитализации ребенка, добавил собеседник агентства.