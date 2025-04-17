На Ставрополье проверят случай с избиением восьмилетней девочки

ПЯТИГОРСК, 17 апр — РИА Новости. Прокуратура проводит проверку по факту избиения 8-летней девочки в Кисловодске, которую ранее доставили в городскую больницу с множественными травмами, сообщили РИА Новости в прокуратуре Ставропольского края.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что группа подростков избила скакалкой 8-летнюю девочку на детской площадке в Кисловодске.
«Прокуратурой края организована проверка по факту причинения восьмилетней девочке телесных повреждений в Кисловодске. По предварительным данным, вечером 10.04.2025 несовершеннолетняя доставлена в ГБУ СК “Кисловодская городская больница” с множественными ушибами», — сообщили в прокуратуре.
В пресс-службе отметили, что ход процессуальной проверки находится на контроле ведомства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что, предварительно, свидетелей избиения девочки на улице не найдено. Ребенок напуган и не может рассказать о произошедшем. После поступления в больницу мать отказалась от госпитализации ребенка, добавил собеседник агентства.