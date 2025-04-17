Нижегородская область начнет собирать опасные отходы от населения по новой системе

Инициатива реализуется при участии Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО», входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с региональным минэкологии. Хотя Федеральный экологический оператор традиционно работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках нового проекта особое внимание будет уделено отходам, возникающим в быту — например, использованным батарейкам и другим химическим источникам тока. Ключевая цель проекта — улучшение экологической обстановки в регионе за счёт создания удобной и безопасной инфраструктуры для сбора и утилизации опасных бытовых отходов.
Планируется развернуть сеть пунктов приёма, разработать нормативную и логистическую базу, протестировать новые методы учёта и контроля, а также провести информационно-просветительскую работу с населением. Ранее между ФГУП «ФЭО» и правительством Нижегородской области был подписан план совместных действий в этой сфере.
В «ФЭО» отметили, что сотрудничество с регионом станет важным этапом в развитии экологически безопасной системы обращения с опасными отходами на уровне всей страны. Пилотный проект позволит выстроить полноценную модель работы с отходами I и II классов от населения, которую в дальнейшем можно будет внедрять в других субъектах РФ.
По оценкам специалистов, накопленный опыт поможет повысить эффективность всей системы обращения с опасными отходами в России.