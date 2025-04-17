Нижегородская область начнет собирать опасные отходы от населения по новой системе

Инициатива реализуется при участии Федерального экологического оператора (ФГУП «ФЭО», входит в госкорпорацию «Росатом») совместно с региональным минэкологии. Хотя Федеральный экологический оператор традиционно работает с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в рамках нового проекта особое внимание будет уделено отходам, возникающим в быту — например, использованным батарейкам и другим химическим источникам тока. Ключевая цель проекта — улучшение экологической обстановки в регионе за счёт создания удобной и безопасной инфраструктуры для сбора и утилизации опасных бытовых отходов.