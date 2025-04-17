МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил орденом Почета главного раввина России Берла Лазара, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За заслуги в обеспечении деятельности Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте Российской Федерации наградить орденом Почета Лазара Пинхоса Берела — главного раввина Централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма “Федерация еврейских общин России”, город Москва», — говорится в документе.