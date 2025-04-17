Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Корреспонденты Первого канала и «Известий» Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея Александровича — телеоператора отдела операторов службы телевизионного вещания дирекции информационного вещания открытого акционерного общества “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда”, город Москва (посмертно); Прокофьеву Анна Андреевну — корреспондента отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ акционерного общество “Первый канал”, город Москва (посмертно); Сиркели Александра — водителя автомобиля открытого акционерного общества “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда”, город Москва (посмертно); Федорчака Александра Сергеевича — корреспондента отдела корреспондентов общества с ограниченной ответственностью “Мультимедийный информационный центр “Известия”, город Москва (посмертно)”, — говорится в документе.
Кроме того, медалью «За отвагу» награжден кинооператор Первого канала Дмитрий Волков.