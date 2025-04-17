Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Корреспонденты Первого канала и «Известий» Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.