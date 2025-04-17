Ричмонд
+8°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин посмертно наградил погибших журналистов орденами Мужества

Прокофьеву, Федорчака, Панова и Сиркели посмертно наградили орденами Мужества.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Корреспонденты Первого канала и «Известий» Анна Прокофьева и Александр Федорчак, оператор «Звезды» Андрей Панов и водитель телеканала Александр Сиркели посмертно награждены орденами Мужества, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении профессионального долга, наградить орденом Мужества Панова Андрея Александровича — телеоператора отдела операторов службы телевизионного вещания дирекции информационного вещания открытого акционерного общества “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда”, город Москва (посмертно); Прокофьеву Анна Андреевну — корреспондента отдела корреспондентов службы главного продюсера дирекции информационных программ акционерного общество “Первый канал”, город Москва (посмертно); Сиркели Александра — водителя автомобиля открытого акционерного общества “Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации “Звезда”, город Москва (посмертно); Федорчака Александра Сергеевича — корреспондента отдела корреспондентов общества с ограниченной ответственностью “Мультимедийный информационный центр “Известия”, город Москва (посмертно)”, — говорится в документе.

Кроме того, медалью «За отвагу» награжден кинооператор Первого канала Дмитрий Волков.