Путин наградил губернатора Кубани орденом «За заслуги перед Отечеством»

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин наградил губернатора Кубани Вениамина Кондратьева орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за вклад в социально-экономическое развитие края, соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.