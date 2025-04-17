В МВД рассказали, что может помочь от подозрительных звонков

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ рекомендует установить антифрод-решения от мобильного оператора в случае частых подозрительных звонков или сообщений.
По данным правоохранителей, антифрод-системы российских мобильных операторов в сочетании с национальной платформой «Антифрод» обеспечивают высокий уровень защиты от телефонного мошенничества, включая звонки с подменой номеров, фишинг и спам.
«Мобильные операторы играют значительную роль в защите своих абонентов от различных видов мошенничества. В настоящий момент все ведущие операторы — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2 — разработали собственные антифрод-системы, которые дополняют национальную платформу “Антифрод”, управляемую Роскомнадзором… Для повышения личной безопасности и безопасности родственников старшего поколения мы рекомендуем подключать антифрод-решения, предлагаемые вашим мобильным оператором, особенно если часто сталкиваетесь с подозрительными звонками или сообщениями», — говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что национальная платформа «Антифрод», запущенная Роскомнадзором в 2023 году, является основой для борьбы с телефонным мошенничеством в России. По данным Роскомнадзора, в 2024 году система проверила около 158 миллиардов вызовов и предотвратила почти 606 миллионов звонков с подменных номеров.
С 1 января 2025 года началась работа над единой национальной антифрод-платформой. В этом году она будет запущена в пилотном режиме, а в 2026 планируется совершить полноценный запуск.