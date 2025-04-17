В МВД рассказали, что может помочь от подозрительных звонков

«Мобильные операторы играют значительную роль в защите своих абонентов от различных видов мошенничества. В настоящий момент все ведущие операторы — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2 — разработали собственные антифрод-системы, которые дополняют национальную платформу “Антифрод”, управляемую Роскомнадзором… Для повышения личной безопасности и безопасности родственников старшего поколения мы рекомендуем подключать антифрод-решения, предлагаемые вашим мобильным оператором, особенно если часто сталкиваетесь с подозрительными звонками или сообщениями», — говорится в сообщении.