Нижегородский водоканал объяснил причины неприятного запаха в районе Мещеры

По данным водоканала, никаких нарушений в работе Главной насосной станции не было, а установка очистки воздуха и сети водоотведения работают в штатном режиме. Однако на Мещерском бульваре сейчас идет ремонт коллектора — прием стоков из Московского, Сормовского и Канавинского районов не прекращается. Эти работы как раз и могут быть причиной неприятной запаха, отметили в водоканале. Сейчас предпринимаются все усилия, что минимизировать неудобства.