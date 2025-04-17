Нижегородский водоканал объяснил причины неприятного запаха в районе Мещеры

АО «Нижегородский водоканал» рассказал о происхождении неприятного запаха в районе Мещеры в Нижнем Новгороде.
Ранее нижегородцы пожаловались на невыносимую вонь на Мещере — в воздухе ощущается запах солярки, гари и чего-то тухлого. Неприятный «аромат», по словам местных жителей, вызывал головные боли и кашель.
По данным водоканала, никаких нарушений в работе Главной насосной станции не было, а установка очистки воздуха и сети водоотведения работают в штатном режиме. Однако на Мещерском бульваре сейчас идет ремонт коллектора — прием стоков из Московского, Сормовского и Канавинского районов не прекращается. Эти работы как раз и могут быть причиной неприятной запаха, отметили в водоканале. Сейчас предпринимаются все усилия, что минимизировать неудобства.
Ранее нижегородцы жаловались, что вода из-под кранов стала пахнуть, как сырая рыба.