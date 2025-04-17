Петербург временно станет Ленинградом: новые правила ввели для пилотов и диспетчеров

Решение было принято в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, об этом 17 апреля рассказали в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД).
«Диспетчер вместо своего обычного позывного “Петербург-подход” или “Петербург-контроль” будет говорить при первой связи “Ленинград-подход” или “Ленинград-контроль”. То же касается пилотов при взаимодействии с диспетчером», — сообщили «Фонтанке» в ОрВД.
Акция продлится с полуночи 8 мая до 23:59 10 мая. Сообщалось, что аналогичная акция затронет Волгоград, который на три дня станет Сталинградом.