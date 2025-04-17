Петербург временно станет Ленинградом: новые правила ввели для пилотов и диспетчеров

«Диспетчер вместо своего обычного позывного “Петербург-подход” или “Петербург-контроль” будет говорить при первой связи “Ленинград-подход” или “Ленинград-контроль”. То же касается пилотов при взаимодействии с диспетчером», — сообщили «Фонтанке» в ОрВД.