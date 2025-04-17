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Петербург временно станет Ленинградом: новые правила ввели для пилотов и диспетчеров

Петербург с 8 по 10 мая временно вернется к советскому названию Ленинград.

Решение было принято в честь празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, об этом 17 апреля рассказали в Госкорпорации по организации воздушного движения (ГК ОрВД).

«Диспетчер вместо своего обычного позывного “Петербург-подход” или “Петербург-контроль” будет говорить при первой связи “Ленинград-подход” или “Ленинград-контроль”. То же касается пилотов при взаимодействии с диспетчером», — сообщили «Фонтанке» в ОрВД.

Акция продлится с полуночи 8 мая до 23:59 10 мая. Сообщалось, что аналогичная акция затронет Волгоград, который на три дня станет Сталинградом.