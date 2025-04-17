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Петербуржцы снова смогут летать в Тунис прямым рейсом в Монастир

Петербуржцам рассказали о возвращении прямого рейса Петербург-Монастир. Полеты в Тунис снова возобновляются. Об этом сообщают в пресс-службе аэропорта Пулково.

Источник: Аргументы и факты

Прямые перелёты из Санкт-Петербурга в знаменитый тунисский курорт Монастир стартуют вновь с 19 апреля. Теперь полёты будут осуществляться четыре раза в неделю: по вторникам, средам, пятницам и субботам.

В пресс-службе отмечают, что продолжительность полёта составляет около четырёх часов. Перевозчик Nouvelair Tunisie совместно с туроператором Express Tours обеспечит регулярные авиасообщения между городами. А летом прошлого года такие рейсы совершались лишь один раз каждые десять дней.

Ранее «МК в Питере» писал, что «Победа» снова начала летать из Москвы и Петербурга в Минск. Первый рейс был выполнен с полной загрузкой, сейчас полёты ежедневные.