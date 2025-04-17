Петербуржцы снова смогут летать в Тунис прямым рейсом в Монастир

В пресс-службе отмечают, что продолжительность полёта составляет около четырёх часов. Перевозчик Nouvelair Tunisie совместно с туроператором Express Tours обеспечит регулярные авиасообщения между городами. А летом прошлого года такие рейсы совершались лишь один раз каждые десять дней.