В Екатеринбурге суд отпустил журналиста Анисимова из СИЗО

В Екатеринбурге Ленинский райсуд изменил меру пресечения арестованному в феврале журналисту интернет-издания «Ермак-Медиа» Евгению Анисимову. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.
Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды и в клевете. Следователь требовал для него продления срока содержания под стражей. Но суд избрал домашний арест с наложением запрета определённых действий. Эта мера будет действовать до 19 июля.
Напомним, о задержании журналиста стало известно 6 февраля. А 7-го Октябрьский райсуд отправил его в СИЗО.