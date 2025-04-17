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В Екатеринбурге суд отпустил журналиста Анисимова из СИЗО

Ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей было отклонено.

В Екатеринбурге Ленинский райсуд изменил меру пресечения арестованному в феврале журналисту интернет-издания «Ермак-Медиа» Евгению Анисимову. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.

Он обвиняется в возбуждении ненависти либо вражды и в клевете. Следователь требовал для него продления срока содержания под стражей. Но суд избрал домашний арест с наложением запрета определённых действий. Эта мера будет действовать до 19 июля.

Напомним, о задержании журналиста стало известно 6 февраля. А 7-го Октябрьский райсуд отправил его в СИЗО.