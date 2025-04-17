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Минпром: в Крыму можно купить яйца по 45 рублей за десяток

Это одна из самых низких цен во всей России.

Источник: Комсомольская правда

В настоящее время стоимость десятка яиц в Крыму начинается от 45,2 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства промышленной политики.

В регионе удалось снизить цены на яйца до минимальной в сравнении с материком.

«Крымчане могут приобрести яйцо куриное по стоимости от 45,20 рублей за десяток», — отметили в министерстве.

Как подчеркнули в ведомстве, это одна из самых низких цен во всей России. В Минпроме также добавили, что сообщения в соцсетях о подорожании яиц в Крыму в преддверии Пасхи не соответствуют действительности.

«Руководствуйтесь только официальными источниками информации», — говорится в сообщении.