Минпром: в Крыму можно купить яйца по 45 рублей за десяток

В настоящее время стоимость десятка яиц в Крыму начинается от 45,2 рубля. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Министерства промышленной политики.
В регионе удалось снизить цены на яйца до минимальной в сравнении с материком.
«Крымчане могут приобрести яйцо куриное по стоимости от 45,20 рублей за десяток», — отметили в министерстве.
Как подчеркнули в ведомстве, это одна из самых низких цен во всей России. В Минпроме также добавили, что сообщения в соцсетях о подорожании яиц в Крыму в преддверии Пасхи не соответствуют действительности.
«Руководствуйтесь только официальными источниками информации», — говорится в сообщении.