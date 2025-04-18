Кроссворд на 18 апреля 2025

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.
18 апреля во всем мире отмечают День всемирного наследия — дату, призванную напомнить о значении охраны исторических памятников. Сегодня в списке ЮНЕСКО числятся более 1000 объектов из разных уголков планеты. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить самые известные из них.
Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.
Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.