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Кроссворд на 18 апреля 2025

18 апреля во всем мире отмечают День всемирного наследия — дату, призванную напомнить о значении охраны исторических памятников. Сегодня в списке ЮНЕСКО числятся более 1000 объектов из разных уголков планеты. Предлагаем разгадать наш кроссворд и вспомнить самые известные из них.

Александра Шайко
Автор Новости Mail

Ответы на вопросы кроссворда и интересные факты по теме откроются завтра на странице всех кроссвордов.

Еще больше интересных и познавательных кроссвордов можете пройти тут.