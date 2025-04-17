Психолог объяснила, почему экстрасенсы так востребованы

Люди часто идут за помощью к экстрасенсам, так как хотят получить быстрые ответы, особенно это актуально в периоды тревоги и неопределенности. Об этом сообщила психолог Дарья Якушева во время разговора с NEWS.ru.
— Массовый интерес к эзотерике обычно отражает психологические сложности, с которыми сталкиваются люди. Речь может идти о потребности в стабильности, понимании, сострадании. Экстрасенсы, как и гадалки, предлагают быстрые, однозначные и понятные ответы, чего, к сожалению, не всегда может дать психологическая работа, требующая времени, усилий и внутренней включенности, — рассказала Яушева.
Из-за этого и растет популярность экстрасенсов. Чаще многие не готовы просить помощи у психологов, так как они не дают готовых решений, а помогают человеку самому решить ту или иную проблему. К тому же нельзя не брать в расчет, что многие были воспитаны в среде, где старшее поколение верило в порчу, сглаз и карму.
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