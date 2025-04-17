Психолог объяснила, почему экстрасенсы так востребованы

Из-за этого и растет популярность экстрасенсов. Чаще многие не готовы просить помощи у психологов, так как они не дают готовых решений, а помогают человеку самому решить ту или иную проблему. К тому же нельзя не брать в расчет, что многие были воспитаны в среде, где старшее поколение верило в порчу, сглаз и карму.